22.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ
Bensu Soral: Başka zaman artık
Oyuncu Bensu Soral, Bebek trafiğinde görüntülendi.
Acelesi olan Bensu Soral, gazetecilerin görüntü aldığını görünce yavaşlayıp araç içinde poz verdi. Güzel oyuncu, "Sizlerle durup konuşmayı çok isterdim. Başka zaman artık" dedi.
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