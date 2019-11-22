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22.11.2019 - 07:50 | | MESUT YILMAZ

Bensu Soral: Başka zaman artık

Oyuncu Bensu Soral, Bebek trafiğinde görüntülendi.

Bensu Soral: Başka zaman artık

Acelesi olan Bensu Soral, gazetecilerin görüntü aldığını görünce yavaşlayıp araç içinde poz verdi. Güzel oyuncu, "Sizlerle durup konuşmayı çok isterdim. Başka zaman artık" dedi.

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