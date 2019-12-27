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27.12.2019 - 08:58 | | UMUT ÜNVER

'Beren söylediyse doğru söylemiştir!'

Oyuncu Nur Fettahoğlu, kızı Elisa ile birlikte önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

'Beren söylediyse doğru söylemiştir!'

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nur Fettahoğlu, "Her şey yolunda. Bugün izin günüm olduğu için kızım ile birlikte sinemaya gittik. 'Eşek Kral' izledik” dedi. Gazetecilerin, "Yeni yıla nerede gireceksiniz?" sorusuna Fettahoğlu, "Yılbaşında ailemle yemek yiyerek geçirmeyi planlıyoruz. İstanbul’da oluruz büyük ihtimalle” dedi.

BEREN SAAT'E DESTEK
Meslektaşı Beren Saat tarafından gündeme getirilen "Son zamanlarda oyuncu alınacaksa öncelik olarak takipçi sayılarına bakılıyor" iddası hakkında Fettahoğlu, "Uzun üredir her şeyden uzak kaldım. Neye istinaden söyledi bilmiyorum ama Beren söylediyse doğru söylemiştir” ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR EKİP"
Halit Ergenç , Ozan Güven, Birce Akalay, Aslı Enver gibi oyuncularla birlikte çalıştığı yeni dizisi 'Babil' ile ilgili soruları yanıtlayan Fettahoğlu, "Çok güzel bir ekip olduk çok heyecanlıyız. Biz çekmeye devam ediyoruz inşallah izleyenlerde severler" dedi.

Aslı Enver’in diziden ayrılacağına dair çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine ünlü oyuncu, "Yok biz hiç öyle bir şey duymadık” karşılığını verdi.

Beren söylediyse doğru söylemiştir

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    Cadde Yazarları

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