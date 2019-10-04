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04.10.2019 - 17:41 |

Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında 'Binbir Gece' dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuştu. İlk çocukları 2010 yılında dünyaya gelen çift, ikinci kez anne baba olmak için gün sayıyor.

Bergüzar Korel'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Bergüzar Korel, bebeğinin cinsiyetini öğrendi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; mart ayında doğum yapacak olan güzel oyuncu, ikinci kez erkek çocuk annesi olacak.

4 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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