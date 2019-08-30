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30.08.2019 - 17:55

Berkay-Özlem Ada Åžahin'den romantik paylaÅŸÄ±m

ÅžarkÄ±cÄ± Berkay Åžahin ile eÅŸi Ã–zlem Ada Åžahin, sosyal medyada yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlarla Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mlerini kutladÄ±.

Berkay-Özlem Ada Åžahin'den romantik paylaÅŸÄ±m

Ã–zlem Ada Åžahin, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na, sonsuzluk emojisi ile birlikte "30.08.2016" tarihini yazdÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ise kalp emojisi ile birlikte "Evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Berkay Åžahin ile Ã–zlem Ada Åžahin, 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaevine girmiÅŸti. Ã‡iftin 2017 yÄ±lÄ±nda kÄ±zlarÄ± Arya, geÃ§tiÄŸimiz ayda ikinci bebekleri Zeynep Mira dÃ¼nyaya gelmiÅŸti.Â

Berkay-Ã–zlem Ada Åžahinden romantik paylaÅŸÄ±m

Berkay-Ã–zlem Ada Åžahinden romantik paylaÅŸÄ±m

30 AÄŸustos 2019 Magazin Bülteni30 AÄŸustos 2019 Magazin Bülteni
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