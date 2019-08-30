Ã–zlem Ada Åžahin, Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±na, sonsuzluk emojisi ile birlikte "30.08.2016" tarihini yazdÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± ise kalp emojisi ile birlikte "Evlilik yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Berkay Åžahin ile Ã–zlem Ada Åžahin, 2016 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaevine girmiÅŸti. Ã‡iftin 2017 yÄ±lÄ±nda kÄ±zlarÄ± Arya, geÃ§tiÄŸimiz ayda ikinci bebekleri Zeynep Mira dÃ¼nyaya gelmiÅŸti.Â

