Berkay şarkısının ezbere bilinmesine şaşırdı

Oldukça kalabalık olan konserine yeni şarkısı ile başlayan Berkay’ın, '”Yaklaşık 10 saat önce, yeni şarkım yayınlandı. Aranızda dinleyen var mı?” sorusuna, sevenleri şarkıyı ezbere okuyarak cevap verdi. Bu duruma şaşıran popçu, sevenlerini alkışlayarak teşekkür etti.

Hareketli parçalarının yanı sıra arabesk performansıyla da dikkat çeken Berkay, beğeni topladı.