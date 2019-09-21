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21.09.2019 - 12:04 |

Berna Koraltürk, 'Şampiyon'da

TRT 1'de yayınlanan, başrolünü Tolgahan Sayışman’ın üstlendiği 'Şampiyon' dizisinin oyuncu kadrosuna Berna Koraltürk dahil oldu.

Berna Koraltürk, 'Şampiyon'da

Berna Koraltürk, 'Şampiyon' dizisinde; 'Zafer'e (Erkan Avcı) deli divane aşık, onun her kararını, her hamlesini destekleyen, koşullar ne olursa olsun sevdiği adama güvenen biri olan ve 'Neslihan'ın (İlayda Alişan) sırdaşı, can yoldaşı 'Selvi' karakterine hayat verecek.

Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün’ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ketche (Hakan Kırvavaç) ve Devrim Yalçın oturuyor.

21 Eylül 2019 Magazin Bülteni21 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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