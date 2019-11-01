Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Birisi Uğraşıyor Bu Kadınla" başlıklı yazısı:

"Kadın boşandığı günden beri hiç konuşmadı. Gariptir, o zamandan beri, ona dair bir sürü cümle kuran eski eşten, 'Konuşursan 100 bin TL tazminat ödersin' maddesi kondu önüne...

Kadını ne evliyken ne de boşandıktan sonra dağıtmış bir halde ya da bir başkasıyla gördük orada burada. Ama adı, ‘Birisiyle aşk yaşıyor’ diye çıkarıldı piyasaya.

Bunun üzerine ilk kez konuştu kadın ve böyle bir durum olmadığını söyledi.

Vardır ya da yoktur, bilmiyorum doğrusunu isterseniz.

Ancak meslek hayatımdaki tecrübem bana birilerinin Chloe Loughnan ile uğraştığını söylüyor.

2000’li yılların başlarında, Türkiye’nin en ünlü kadın modelinin, bir adamla aşk yaşadığına dair iddia ortaya atılmıştı, bir köşede. O hiç tanımadığım kadın, gazeteye gelip, yüz vermediği bir adamın, bu iddiayı, habermiş gibi gazeteci bir arkadaşına yazdırdığını anlatmıştı bana.

İlk başta inanmamıştım ama sonra anladım ki, gerçekten yüz vermediği bir adam, kadının imajını bozmak adına tüm medya dostluklarını kullanmaya çalışıyordu.

O günden beri, bu tarz haberlerin arkasında, ‘Acaba ne var diye?’ düşünür dururum.

Şu ana kadar gördüğümüz portreyle ortaya atılan iddia arasında ciddi bir fark var.

İddiayı fısıldayan minik kuş, kim acaba?"