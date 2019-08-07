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07.08.2019 - 16:36| DHA

Bitlis'te Manuş Baba konseri

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, 'Manuş Baba' ismi ile tanınan şarkıcı Mustafa Özkan, söylediği şarkılarlarla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bitlis'te Manuş Baba konseri

Bitlis Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda dün akşam düzenlenen etkinlikte Manuş Baba sahneye çıktı.

Hayranlarını coşturan şarkıcıya plaket veren Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Burada bu yıl Büyük Bitlis Buluşmaları adı altında düzenlediğimiz etkinliklere 8 farklı ilden katılım oldu. Etkinlik alanımızda açılan 25 standımızda hem bu illerimizi tanıtıyor hem de yöresel ürünlerinin satışlarını yapmalarına olanak sağladık. Önceki gün Prof. Dr. Fuat Sezgin konulu panel yaptık. Bugün ise yöresel yemek yarışması vardı. O da çok güzel geçti. Yarın da 150 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik onların düğün şölenini yapacağız. Son gün akşamında da Grup İmera aramızda olacak. Birlik ve beraberlik içinde kardeşçe Bitlisimizi hak ettiği yere taşıyacağız. 7 bin yıllık tarihi olan Bitlisi hak ettiği yere getireceğiz. Tarihini, kültürünü ve her şeyini sizinle birlikte tanıtacağız" dedi.

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