Boğaz’a karşı özel parti

İş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Tuba Ünsal, Gökçe Bahadır, Dilek Hanif ve Suzan Sabancı geceye katıldı. Gökçe Bahadır, partiye tek başına katıldı. Siyah parlak kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Yeni sezonda sinema filmiyle beyazperde de olacağı iddia edilen oyuncu, “Bir sinema filmi olabilir ama netleşen bir şey yok, bakalım artık” dedi. MESUT YILMAZ