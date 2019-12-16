16.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Bostancı’yı salladı
Ajda Pekkan, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu.
Kıyafeti ve şapkasıyla dikkat çeken Süperstar, sahne performansıyla genç meslektaşlarına taş çıkardı. Pekkan, dansları ve şarkılarıyla dinleyicisinden tam not aldı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.