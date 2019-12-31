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31.12.2019 - 17:28 |

Brooke Shields'dan bikinili poz

Geçip giden yıllara meydan okuyan Brooke Shields (54), Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

Brooke Shields'dan bikinili poz

Brooke Shields, yıllar önce kendisine ün kazandıran, 'Blue Lagoon' (Mavi Göl) adlı filmi anarak, sosyal medyada yayınladığı poza "Bir başka Mavi Göl" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Brooke Shieldsdan bikinili poz

Türkü söylerken canlı yayında bayıldıEDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.
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Cadde Yazarları

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