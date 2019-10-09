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09.10.2019 - 15:24 |

Bu gerçek olamaz! Mersin'den Times Meydanı'na...

'Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl 'War of the Worlds' yarışmasına katılmış ve birinciliği göğüslemişti.

Bu gerçek olamaz! Mersin'den Times Meydanı'na...

Amerika'da geniş bir hayran kitlesi edinen ve Times Meydanı'na posteri asılan Turabi, hislerini Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

"Bu gerçek olamaz! Bir gün, birileri bana 'Mersin, Demirtaş Mahallesi'nden çıkıp, Amerika’da MTV kanalında, en zor ve çok kazandıran yarışmasını kazanacaksın, ve Amerika’da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek, New York, Times Square meydanında haftalarca dev posterin olacak' deseydi, kesin inanırdım.

Şaka, şaka. Tabii ki de inanmaz, dalga geçiyor diye kızardım. Başarılarımla sevinen herkese çok teşekkür ederim. Başarısız olmamı isteyen, zamanında köstek olmaya çalışan, yaptığım şeylerle dalga geçenler, 'başaramazsın-yapamazsın' diyen herkese daha çok teşekkür ederim. Belki siz olmasaydınız bu kadar başaramazdım."

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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