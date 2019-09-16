MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Bu kez sen beni bekle sevgilim'
16.09.2019 - 09:45 |

'Bu kez sen beni bekle sevgilim'

İş insanı Murat Dedeman, 2017'de kızı Sofia Satin'in annesi Ukraynaylı Olga Sylova’dan ayrılmış, 20 yıl önce aşk yaşadığı Sevda Zengin’e dönmüştü.

'Bu kez sen beni bekle sevgilim'

Şubat 2018’de de Dedeman Otel’de evlenmişlerdi. Malum; Murat Dedeman temmuz sonunda geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşında hayatını kaybetti. Sevda Zengin Dedeman, “İliklerime kadar seviyorum” dediği eşinin ölümüyle yıkıldı. Günlerce gözyaşı döktü.

Sevda Zengin Dedeman duygularını şöyle dile getirdi: “Güzel gözlü, koca yürekli adam; ben seni çeyrek asır bekledim. Bin yıl ömrüm olsa yine beklerdim. Ama sevmenin de sevilmenin de bedeli varmış. Zaman bizi defalarca acıta acıta sınadı, pes etmedik. Bu defa bekleme sırasında sende sevgilim. Rabbim uygun gördüğü zaman yeniden kavuşacağız, biliyorum. HALİL KALMUK/ POSTA

Bu kez sen beni bekle sevgilim


16 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yaşlanmayı seviyor!

Yaşlanmayı seviyor!

Boyacı’yı kutladı

Boyacı’yı kutladı

Mevlana’yla iyileşti

Mevlana’yla iyileşti

Kendini çocuklarına adadı

Kendini çocuklarına adadı

Sıradaki Haber