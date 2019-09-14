‘Bu program sonsuz sevgi kattı’

Kanal D’nin sevilen programı ‘Arda’nın Mutfağı’, bugün saat 13.00’te yeni sezona başlıyor. ‘Arda ile Omuz Omuza’nın da çekimlerine başladıklarını belirten Arda Türkmen, “10 yıldır ‘Arda’nın Mutfağı’nı yapıyoruz, izleyicimiz bizi bırakmıyor. Ailelerinden biri gibi görülmek mutluluk ve gurur verici” dedi. Türkmen’le programlarını, kariyer yolculuğunu ve özel hayatını konuştuk.

‘Arda ile Omuz Omuza’ ve ‘Arda’nın Mutfağı’ programlarının yeni sezon çekimleri başladı. Özlemiş misiniz?

Bir an önce yeni sezon gelsin diye bekliyorduk, hakikaten de son derece hızlı başladık. Özlemişiz tabii...

Yaz tatilini nasıl geçirdiniz?

Hiç yazmış gibi geçirmedim. Hep kışlık yerlere gittiğim için çok az deniz ve güneş tatili yaptım. Rutin ve sıkıcı rotaları sevmiyorum. Trekking, dağcılık, doğa sporları, bisiklet ve efor

sarf edebileceğim yerleri seçiyorum. Bu yaz da öyle 1-2 seyahat yaptım. Yorucu ve zorlayıcıydı ama iyi geldi bana...

Bu deneyimler size neler kattı?

İnsanın egosunu törpülüyor. Çünkü doğa ve dünya büyük. Ve aslında biz kendimizi çok önemli varlıklar sanarken oralarda bir hiç olduğunu fark ediyorsun. İkincisi, ben çok rekabetçi bir tipimdir ve limitlerimi zorlamak isterim. İnsanın ancak öyle geliştiğini düşünürüm. Çünkü mental mücadeleler onlar...

Kariyeriniz hep mücadeleyle mi geçti?

44 yaşındayım, bana bugüne kadar hiçbir şey altın tepsiyle sunulmadı. Ticaret hayatına genç yaşta girdim. Restorancılık vs bütün bu işleri yaparken, bayağı risk aldım. Hiçbir maddi gücüm, dayanağım veya ailemden gelen bir şey yoktu. Tamamen krediyle, borçlanarak, risk alarak bugünlere geldim. Restoran kısmında başarılı ve iyi işler yaptığım için bir gün böyle bir teklif geldi. Bir süre çok istemesem de, demo çektik ve öyle başladık. Üç restoranım da hizmet vermeye devam ediyor.

10 yıldır ekrandasınız. Bu devamlılık kolay olmasa gerek...

Televizyonda sürekli bir şeyler değişiyor. İzleyenler tabii ki yeni ve farklı şeylerin peşinde koşuyor, bir süre sonra da monotonluktan sıkılıyor. Ama biz 10 yıldır ‘Arda’nın Mutfağı’nı yapıyoruz. Sadece bir adam çıkıyor ve onu izleyenlere yemek yapıyor, tarif paylaşıyor. Temel format bu. İşin içerisine ekstra şarkılı türkülü veya sansasyonel bir şey girmiyor. Kalıbı belli ama öyle bir bağ kurmuşuz ki çok şükür 10 yıldır izleyicimiz bizi bırakmıyor. Mutluyuz. Bence televizyonların istediği ve ihtiyacı olan şey bu...

‘Arda’nın Mutfağı’ size neler kattı?

Sonsuz ve karşılıksız bir sevgi kattı. Bunu çok net hissedebiliyorum. Nereye gitsem beni evlatları gibi gören insanlar var. Son derece candan ve içten bir sevgi... Bana en büyük katkısı bu. Ailelerinden biri gibi görülmek çok mutluluk ve gurur verici.

‘Türkiye’nin En Güvenilir 20 Ünlü İsmi’ arasında 17’nci sıradasınız. Duyunca neler hissettiniz?

Aslında bir sürü insan için sıkıcı bir tipimdir, yani yakın arkadaşlarım için... Acayip heyecanlandıran bir haber bu ama ben heyecanlanmıyorum. Öyle bir düstur edindim, övgüye de, yergiye de aynı mesafede durmaya çalışıyorum. İçimden tabii ki mutlu oldum, gurur duydum ama çok da büyük tezahürat yapmadım açıkçası.

‘Evliliğe karşı bir adam değilim’

Yemek yapan erkekleri romantik bulan kadınlar var, siz romantik biri misinizdir?

Romantik ve seksi bulanlar var ama bu çok basma kalıp bir klişe. Yemek yapan erkek bence disiplinlidir. Çünkü yemek yapmak belli bir rutine ve prosedüre bağlı kalmayı gerektirir temelde... Sonra içine yaratıcılığını katarsın. Son 10 yıldır yemek yapan bir sürü erkek var. Bir özelliğimiz vardı, o da gitti elden (gülüyor)...

“Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer” derler, siz bu taktiği kadınlarda uyguluyor musunuz?

Bence güzel yemekle, bir sürü kalbe giden yolu fethedebilirsin. Erkek kadın fark etmiyor.

Yemek yaptığınız kız arkadaşlarınız oldu mu?

Yaptım tabii. İyi bir özelliğimiz var, neden kulllanmayalım? Kadınlar çok akıllılar. Taktik ya da suni olarak yaptığında anlarlar. Özellikle Türk kadını asla yemez.

Evlilik düşünüyor musunuz?

Düşünüyorum da evlilik müessesi düşünmekle olmuyor. Hiçbir zaman evliliğe karşı bir adam değilim. Hatta annem, ‘Sen 20-21 yaşlarında kesin evlenirsin’ derdi ama kısmet... Uzun süreli ilişkilerim oldu ama evlilik yoluna giremedik. Instagram’da da en çok sorulan soru: ‘Ne zaman evleniyorsun?’ Ben de cevap olarak ‘Temmuzda’ diyorum, herhangi bir temmuzda olur umarım...