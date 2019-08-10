'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun' ile konsere başlangıç yapan Ayta Sözeri, mekanı dolduran sevenlerinin eşliğinde sevilen parçalarını seslendirdi.

Konserinde ara ara sohbet de eden Ayta Sözeri "Bu şarkı bana çocukluğumu hatırlatıyor. Küçükken kasetten dinlerdim" sözleriyle 'Ağla Halime' şarkısını seslendirdi.

Sahnesinde 'Minik Serçe' Sezen Aksu'nun 'Sen Ağlama' ve 'Her Şeyi Yak' parçalarını da seslendiren Ayta Sözeri, konser boyunca bir an olsun yerinde durmadı ve performansıyla beğeni topladı. Ünlü şarkıcı, yaklaşık iki saat süren sahnesini 'Geçse de Gençlik Çağım' parçasıyla noktaladı.