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HaberlerCadde'Bu şarkı bana çocukluğumu hatırlatıyor'
10.08.2019 - 16:00

'Bu şarkı bana çocukluğumu hatırlatıyor'

Ayta Sözleri, bayram öncesinde Bodrum'da bir makenda muhteşem bir konsere imza attı.

'Bu şarkı bana çocukluğumu hatırlatıyor'

'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun' ile konsere başlangıç yapan Ayta Sözeri, mekanı dolduran sevenlerinin eşliğinde sevilen parçalarını seslendirdi.

Konserinde ara ara sohbet de eden Ayta Sözeri "Bu şarkı bana çocukluğumu hatırlatıyor. Küçükken kasetten dinlerdim" sözleriyle 'Ağla Halime' şarkısını seslendirdi.

Sahnesinde 'Minik Serçe' Sezen Aksu'nun 'Sen Ağlama' ve 'Her Şeyi Yak' parçalarını da seslendiren Ayta Sözeri, konser boyunca bir an olsun yerinde durmadı ve performansıyla beğeni topladı. Ünlü şarkıcı, yaklaşık iki saat süren sahnesini 'Geçse de Gençlik Çağım' parçasıyla noktaladı.

10 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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