‘Bugünler için çok emek verdim'

Simge, şu sıra konserden konsere koşuyor. Bu yoğun temponun kendisine iyi geldiğini söyleyen şarkıcı, “En güzel yazım. Sahneye çıktığımda her şeyi unutuyorum” diyor. Bir yandan da yeni çıkaracağı şarkısının heyecanını yaşayan Simge’yle müzik çalışmalarını, sarışın imajını ne zaman değiştireceğini, neden Hadise’nin arkasında durduğunu ve hayallerini konuştuk.

Konserlerle başlayalım... Neredeyse her gün bir yerde sahne alıyorsunuz, bu tempoya nasıl yetişiyorsunuz?

Konserlerle başlayalım... Neredeyse her gün bir yerde sahne alıyorsunuz, bu tempoya nasıl yetişiyorsunuz? Çok keyifli, en güzel yazım diyebilirim. Ne kadar yorulsam da, ne kadar bitkin olsam da, sahneye çıktığımda her şeyi unutuyorum. Genelde yollarda uyuyorum, uçaklarda, karayollarında vs... Bulduğum bütün boşluklarda dinleniyorum. Her şeyime, yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Bir futbolcu kendine nasıl bakıyorsa, ben de öyle bakıyorum.

Bir yandan da yeni çıkacak şarkınızın heyecanını yaşıyorsunuz. Nasıl bir parça geliyor?

Beni çok heyecanlandırıyor. ‘Yankı’, ‘Üzülmedin mi?’ ve ‘Öpücem’de hissettiğim o heyecanı biliyorum. Midemde kelebekler uçuşuyor yine! Bu da yeni bir bebek, evlat gibi... ‘As Bayrakları’nın insanlara da iyi geleceğini düşünüyorum. Eğlenecekler bu şarkıyla...

Son dönemin yeni pop starlarından birisiniz. Bu kadar başarılı olacağınızı tahmin ediyor muydunuz?

Yani zaman zaman hiç olmayacakmış gibi geldi. Zaman zaman çok hayal ettim, güzel olsun diye... Bunun için çok da emek verdim. Bir anda olmadı, yıllarımı aldı. Hep adım adım çıktım. Ve üzerine koyarak, hissettiğim müziği yaparak… Benim özüm halk. Çocukluğumdan beri Türkçe pop müzik dinleyerek büyüdüğüm için neyi severler, neyi sevmezler biraz anlıyorum. Çalıştığım starlarla da yaşadığım o yolculukta öğrendiğim şeyler oldu ve şimdi bunlara göre kendi şarkılarımı seçiyorum.

Konserlerinizde binlerce kişi şarkılarınıza eşlik ediyor... Hayaliniz her zaman bu muydu?

Bazen şuramdan bir şey akıp gidiyor (kalbini gösteriyor). Evet, her zaman hayalim buydu. Şu an şaşırmıyorum çünkü güzel şeyler yaptım. Çok uğraştım, emek verdim. Güzel insanlarla müzik yaptım. Bana destek oldular. Bu bir ekip işi.

Yakın zaman hedeflerinizde neler var?

Daha iyi müzik yapmak, farklı sound’lar denemek istiyorum. Bir albüm hayalim var. 3-4 şarkım bitti. Yol şarkıları gibi bir konsepti olacak zaten. Kesinlikle popüler kültüre hizmet eden bir iş olmayacak. Tamamen kendi hissettiğim şekilde yaptığım uzun yol şarkılarından oluşacak bir albüm.

Yurt dışında bir kariyer düşünüyor musunuz?

Hiç düşünmüyorum. Ülkemde çok mutluyum. Türkçe şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dünyaya açılma hayalim yok.

30’lu yaşlar nasıl geçiyor?

Daha rahat, kafaya bir şeyleri daha az takan bir Simge var artık... Yoga, meditasyon, doğa ve nefes… Bütün arınmayla ilgili şeyleri deneyimliyorum. Çok fazla kitap okuyorum. Birilerinin yanımda dedikodu yapması beni mahvediyor. Neden başkalarının hayatlarını bu kadar konuşup, irdeliyoruz? Ben dedikodu yapıldığında bile sol kolumla göğsümü kapatıyorum ki, bana değmesin. Sosyal medya da bence insanları çok yoruyor. Her şeyden önce bunun orucunun tutulması gerekiyor. O kadar çok yalan hayat var ki… Herkes gerçekten çok mu güzel yaşıyor, çok mu iyi? Değil… Ben her gün bir şekilde kendimi iyileştirmek için çabalıyorum.

Bayramlar sizin için ne ifade ediyor peki?

Arnavut bir aileden geldiğim için kalabalıklar, upuzun sofralar benim için önemli… Bayramda çalışıyorum, ailemi göremeyeceğim ama herkese çok güzel bir bayram diliyorum. Çalışmayı çok seviyorum. Bayramda sahnede, insanlarla bir arada olmak bana keyif veriyor. Yıllardır doğum günü ve yılbaşı bilmiyorum. Benim en büyük sevincim, dinleyicilerimle buluşmak ve güzel şarkılar söylemek.

‘Esmere döneceğim’

Sarışın haliniz size başka bir hava katmış. Yeni imajınız hayranlarınızı da şaşırttı. Tepkiler nasıl?

İlk başta çok şaşırdılar, beğenmeyenler de oldu. Amerika’ya gittiğimde sarı bir perukla başladı hikaye... Sonra menajerim Özgür Aras dedi ki, ‘Haydi değişime gidelim, yıllardır aynısın. Sana yeni bir enerji lazım.’ ‘Nasıl olur?’ derken, bir baktım bayağı sarışın olmuşum. Ama tekrar özüme geri döneceğim. Kışa doğru rengini koyu yaparım...

‘Hadise’nin arkasındayım’

Bir yandan da sahnenin en seksi isimlerinden biri olarak anılıyorsunuz. Bir Hadise, bir de siz...

Öyle mi? Hadise çok seksi tabii. Çok beğeniyorum, cesaretli buluyorum. Bayılıyorum ona! Son zamanlarda onunla ilgili çok şey yazıldı, çizildi. Zaten Hadise Avrupa’da büyümüş bir kadın. Dünya starları sahneye mayolarla çıkıyorlar. Beyonce yapınca ayakta alkışlanıyor da, Hadise yapınca neden bu kadar sorun oluyor? Anlayamıyorum. Gerçekten kadının, kadına bir hasetliği var ve bu beni çok rahatsız ediyor. Birbirimizi daha çok kollamamız gerek halbuki... Ben sonuna kadar arkasındayım.

Siz sektörde kadın olmanın zorluğunu yaşadınız mı?

Çok fazla yaşamadım. Çünkü bu ne kadar duvar ördüğünüzle ilgili. Ben kendimi çok iyi koruyabiliyorum. Bir enerji duvarım var, onun ötesine izin vermediğim kişi geçemiyor. O yüzden beni çok üzemediler. Sadece kendi tecrübesizliklerimden dolayı üzüldüm.



‘Evlilik meraklısı değilim’

Yeni albüm müjdesini verdiniz. Hayallerinizde başka neler var?

Sağlıklı, sevdiklerimle mutlu ve güzel bir hayat diliyorum. Amerika’da yaşlanayım, orada bir ev alayım gibi hayallerim yok. Göcek’te bir taş evim olsun istiyorum. Konserlerimi de vermeye devam edeyim. Çok kahkaha atayım, eğleneyim ve saçma sapan dans edeyim… Hayalim bunlar yani. Bugün olan hayatımı ileriye taşımak ve daha keyifli bir hale getirmek.

Ajda Pekkan’ın yaşında sahnede olmak ister misiniz?

Bilmiyorum, emin değilim. Çünkü o bunu en iyi yapanlardan... Kendine çok dikkat eden, hâlâ her gün şan tekniklerini uygulayan, sporunu yapan biri... Ben altı aydır spor yapamıyorum, kendimden utanıyorum bazen. O zamanlar belki de biraz kendimle, bahçemle, olursa çocuğumla ilgilenmek isterim.

Evlilik hayaliniz var mı?

Hiçbir zaman evlilik meraklısı olmadım. Özgürlüğüme düşkünüm diyeceğim ama zaten güzel bir bekar hayatı yaşıyorum. Keyfim çok yerinde. Evrenin bir mucizesi olabilir ama şu an öyle bir şey yok. Kendi evim, hayatım ve bir standardım var. Benimle evlenmek isteyen kişinin yeni bir evi, evlilik evi yapması gerekiyor. Benim evim duracak. Bu işi yapan insanların biraz yalnızlığa ihtiyacı var. Çünkü çok fazla kalabalıkların içindeyiz. Hem ruhu hem de bazen beynimi dinlendirmeye ihtiyacım oluyor.

Anne olmak istiyor musunuz?

Çocuklara bayılıyorum. Bütün arkadaşlarım anne oldu. Çocuk yapma yaşını geçiyorum gibi ama o anlamda da evrenin bana bir sürprizi olabilir. Çok istiyorum. Hayırlı, iyi, karakterli bir insan, iyi bir baba ve eş olacak birini bulursam, neden olmasın?

Kriterleriniz bunlar mı?

Evet, dürüst ve iyi olsun. Çok büyük beklentilerim yok. Bu pizza değil sonuçta, içinde zeytin, mısır olsun diyemiyorsun. Karşına biri çıkıyor ve kalp kendi deneyimini yaşıyor. Ruh ikizini bulmak, onunla tamamlanmak inşallah benim de başıma gelir.

‘Reynmen’le değil, Doğulu’yla düet istiyorum’

Reynmen’in ‘Ela’ şarkısıyla YouTube’da kırdığı rekor çok tartışıldı. Siz bu tıklanma rakamlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Ben de klip koyuyorum ama o kadar tıklanmıyor, anlamıyorum. Benim zaten her şarkım öyle patlamıyor. Örneğin; ‘Öpücem’ 110 milyon olmuş, ‘Aşkın Olayım’ 20… Onlara çok takılmıyorum. Önemli olan yapılan müziğin kalitesi, insanların beğenmesi, sahip çıkması, konserlerin dolması ve radyolarda parçaların çalması. Bu bir strateji olabilir ama benim öyle bir şeye ihtiyacım yok.

“Düet yapacak kadın sanatçı aranıyor” çağrısına ne diyeceksiniz?

Şu an için düet yapmayı düşünmüyorum. Bir gün yaparsam da Kenan Doğulu’yla çok istiyorum.