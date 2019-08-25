MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCadde'Bunlar normal şeyler'
25.08.2019 - 09:03| EMRAH AKÇAAY

'Bunlar normal şeyler'

Fahriye Evcen’in doğum kilosunu veremediği için eleştirilmesine Neslihan Atagül, “Bunlar normal şeyler. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok” diyerek, destek oldu.

'Bunlar normal şeyler'

Neslihan Atagül, dört ay önce oğlu Karan’ı kucağına alan Fahriye Evcen’in doğum kilosunu veremediği için eleştirilmesine, tepki gösterdi. Oyuncu, “Hayat bu... Bunlar normal şeyler. İnsanların üzerine bu kadar gitmeye gerek yok” dedi. Güzel bir tatil dönemi geçirdiğini belirten Atagül, “Keyfimiz gayet yerinde.
Öyle arada sırada ağaca tırmanıyoruz. Meyve topluyoruz. Güzel” diye konuştu.
‘Sefirin Kızı’ dizisinde Engin Akyürek’le kamera karşısına geçecek oyuncu, “Heyecanlıyız. Projenin detaylarıyla ilgili bir şey söylemeyim ama kısmetse güzel olacak” açıklamasını yaptı.

Norm Ender başlattı, ünlü isimlerden destek yağdı‘Mekanın Sahibi’ şarkısıyla dikkat çeken rapçi Norm Ender, son günlerde artan orman yangınları üzerine bir kampanya başlattı
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eliz Sakuçoğlu sütle form tutuyor

Eliz Sakuçoğlu sütle form tutuyor

Ebru Gündeş'e 3,5 milyonluk piyango!

Ebru Gündeş'e 3,5 milyonluk piyango!

Halit Ergenç serveti geri çevirdi

Halit Ergenç serveti geri çevirdi

Alışveriş turu

Alışveriş turu

Sıradaki Haber