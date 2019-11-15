Burcu Esmersoy itiraf etti: Ya benim ya onun telefonu kırılır

Soru cevap şeklinde ilerleyen programda; "Spor benim meraklı olduğum bir konu değildi. Zorla ittirildim ama yaptığım dönemde iyi yaptığımı düşünüyorum" diyerek kariyerinden bahseden güzel sunucu, alt dört dişini yaptırdığını; onun dışında herhangi bir estetik müdahalesi olmadığını söyledi.

Evlilik sorularına da samimiyetle cevap veren Esmersoy, evliliğin kendine göre olmadığını itiraf ederken, "İlişkilerimde kavga ederken haksız olduğum halde üste çıkmaya çalıştığım oldu. Genelde o tartışmalar da bir telefon kırılıyor. Ya benimki ya onunki" dedi.

Burcu Esmersoy, bir buçuk yıl evli kaldığı Berk Suyabatmaz'dan 2,5 ay önce boşanmıştı.