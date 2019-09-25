Buse Varol güzellik salonu açıyor!

Ünlü oyuncu, bugüne kadarki kazancını ticarete yatırmaya karar verdi. Varol Anadolu Yakası’nda güzellik merkezi açmaya hazırlanıyor.

Buse Varol'un güzellik merkezini, rol aldığı dizi ve filmlerle sosyal medyadaki reklam paylaşımlarından kazandığı parayla açmayı düşündüğü öğrenildi. Bu arada ünlü oyuncunun yeni açacağı güzellik merkezi için 500 bin lirayı gözden çıkardığı da konuşuluyor. (Takvim)