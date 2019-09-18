Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!

Alişan'ın eşi Buse Varol, giydiği kıyafet nedeniyle bir takipçisi tarafından eleştirildi. Doğumda aldığı kiloları veren Buse Varol'un giydiği mini eteğe takipçisi "Çok kötü" yorumunda bulundu. Alişan ise o yoruma "Ben giyim tarzına hayranım sen takip etme, hatta engelle görmezsin göz zevkinde bozulmaz" diyerek tepki gösterdi. Buse Varol ise kendisini eleştiren takipçisine, 'Beni bir salın!' dedi.