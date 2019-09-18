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18.09.2019 - 10:44 |

Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!

Buse Varol, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara isyan etti...

Buse Varol isyan etti: Beni bir salın!

Alişan'ın eşi Buse Varol, giydiği kıyafet nedeniyle bir takipçisi tarafından eleştirildi. Doğumda aldığı kiloları veren Buse Varol'un giydiği mini eteğe takipçisi "Çok kötü" yorumunda bulundu. Alişan ise o yoruma "Ben giyim tarzına hayranım sen takip etme, hatta engelle görmezsin göz zevkinde bozulmaz" diyerek tepki gösterdi. Buse Varol ise kendisini eleştiren takipçisine, 'Beni bir salın!' dedi.

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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