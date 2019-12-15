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15.12.2019 - 12:03 |

Büşra Pekin'den eski sevgilisine destek

Büşra Pekin geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdığı eski sevgilisi Ersay Üner'e destek verdi. Üner''in klibini sosyal medya hesabından paylaşan Pekin, "Barıştılar mı?" sorularını akıllara getirdi.

Büşra Pekin'den eski sevgilisine destek

Oyuncu Büşra Peki ve şarkıcı Ersay Üner, 6 yıldır aşk yaşıyordu. İkili geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı aldı; ardından Pekin, soluğu Los Angeles’ta almıştı. Hala burada olan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Üner’in yeni şarkısı 'Selam'ın çıktığını sosyal medya hesabından “'Selam' klibi cuma yayında. Emeği geçen herkese teşekkürler” diyerek duyurdu.

Büşra Pekin'in bu hareketi çiftin barıştığı ihtimalini akıllara getirdi. İddiaları yalanlayan Üner ise “Dostluğumuz, beraber yürüttüğümüz projeler devam ediyor. Küs değiliz, iyi arkadaş, dostuz” dedi.

Büşra Pekinden eski sevgilisine destek

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