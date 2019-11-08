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08.11.2019 - 10:18 |

Çağan Irmak'tan yeni film: Selim Bey’in Yolculuğu

Çağan Irmak’ın 2014 yapımı 'Unutursam Fısılda' filminde rol alan Farah Zeynep Abdullah, ünlü yönetmenin yeni projesinde de başrol oynayacak. “Selim Bey’in Yolculuğu” adlı filmin diğer yıldızı ise usta sanatçı Haluk Bilginer.

Çağan Irmak'tan yeni film: Selim Bey’in Yolculuğu

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
'Issız Adam', 'Babam ve Oğlum', 'Dedemin İnsanları' gibi iddialı yapımlara imza atan Çağan Irmak, yeni bir proje için kolları sıvadı. En son 'Bizi Hatırla' filmini sinema seyircisiyle buluşturan ünlü yönetmen, “Selim Bey’in Yolculuğu” adlı yeni projesinin çekimlerine yakında başlayacak.

5 YIL SONRA YENİDEN
Detayları şimdilik gizli tutulan “Selim Bey’in Yolculuğu” filminde rol alacağı belli olan ilk isimler, genç yetenek Farah Zeynep Abdullah ve usta oyuncu Haluk Bilginer.

Farah Zeynep Abdullah, Çağan Irmak’la 2014 yapımı 'Unutursam Fısılda' filminde de birlikte çalışmıştı.

    8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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