Çağla Demir'in yeni film heyecanı

Kız arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Çağla Demir, "Bir süredir İstanbul'da değildim. Geçtiğimiz günlerde geldim. Arkadaşlarımla buluşup onlarla biraz vakit geçirdim" açıklamasında bulundu.

Şubat ayında yeni sinema filmi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan oyuncu, "Şu sıralar büyük bir heyecanla yeni sinema filmimizi bekliyorum. Onun dışında şu anda bir projede yer almıyorum. Biraz eğitimime ağırlık verdim bu dönemde. Gelen teklifler tabii ki oluyor ama hissetmediğim bir projede yer almak istemediğim için biraz kendime ve eğitimime zaman ayırıyorum" açıklamasında bulundu.