Can Yaman İspanyol muhabirle flört etmeye çalıştı

Bir haftadır kadınlara yönelik açıklamaları ve hareketleriyle tepki gören Can Yaman'ın yeni bir videosu ortaya çıktı. Oyuncu bu kez de İspanyol kadın muhabirine olan çapkın tavırlarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyaya dört gün önce yüklenen videoda; Can Yaman, İspanyol televizyon kanalı Medyaset'in muhabiri Violeta Mangrinan ile röportaj yaparken görülüyor. Yaman, yanına gelen muhabiri görür görmez ise "Ne kadar güzel bir hanımefendi" diyor. Violeta isimli genç kadın 'Erkenci Kuş' dizisiyle ilgili sorular sorup, izleyicilerine oyuncuyu daha yakından tanıtmaya çalışırken, Yaman'ın kadınla buluşmak için kurduğu cümleler dikkat çekti.

Can Yaman, kendisinden İspanya'yı gezdirmesini istediği muhabiri, röportajın sonunda öptü.

Mart ayında başlayacak olan dizisi, bu sebeple eylüle ertelendi.