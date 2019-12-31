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31.12.2019 - 07:26 |

Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse iki kardeşi oynayacak

Oynadıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse, bu kez Ay Yapım imzalı Show TV’nin yeni dizisi ‘Zemheri’de iki kardeşe hayat verecek.

Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse iki kardeşi oynayacak

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon’un yazdığı ve Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda yer aldığı 2020’nin ilk haftalarında Show TV’de başlayacak olan ‘Zemheri’ karakterleri şimdiden dikkat çekti.

Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Caner Cindoruk, Hazal Filiz Küçükköse, Emir Çubukçu, Nihal Koldaş, Müfit Kayacan, İlkin Tüfekçi, Şebnem Dönmez ve Zerrin Tekindor gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren dizide, Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse birbirine çok düşkün olan ağabey ile kardeşi canlandıracak.

Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse iki kardeşi oynayacak

Aşk ve adalet kavramlarının güçlü şekilde hissedileceği projede, Caner Cindoruk’un hayat verdiği Ertan karakteri kardeşi Berrak’ın mutlu olması için gözü kapalı her yolu denerken, Hazal Filiz Küçükköse’nin canlandırdığı Berrak da istediğini elde etmek için her şeyi yapacak.

Caner Cindoruk ve Hazal Filiz Küçükköse iki kardeşi oynayacak

    30 Aralık 2019 Magazin Bülteni30 Aralık 2019 Magazin Bülteni
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