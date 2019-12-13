Canlı yayında kriz! Tuğba Yurt’un kafasına tabela düştü

Sohbet sırasında duvarda duran tabelanın bir anda düşmesiyle kısa süreli bir şok yaşayan Tuğba Yurt ve Yasemin Şefik’in kahkaha dolu videosu, sosyal medya üzerinde izlenme ve yorum yağmuruna tutuldu.

Birçok ünlünün kankahalarla güldüğü videoya, Murat Cemcir’in “Vurkaç taktiğiyle şarkı yapmak nedir ama” yorumuna Tuğba Yurt, “Şarkıyı yaptım, her gittiğim yerde de uyguluyorum böyle” cevabını verdi.