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28.09.2019 - 11:15 |

Cansen Yeni Kut: Sanki Burak'la doğmuşum

Estetik doktoru Cansen Yeni ile popçu Burak Kut, 2009’da evlenmişti. Çift, 2011’de de kızları Aden’i kucaklarına almıştı. Cansen Yeni Kut, Şamdan Plus dergisine röportaj verdi.

Cansen Yeni Kut: Sanki Burak'la doğmuşum

Cansen Yeni Kut'un açıklamaları şöyle:
- Evliliğimizin 10’uncu yılındayız, her şey çok iyi gidiyor.
- Beş yıl önce ‘Liseli aşıklar gibiyiz’ demiştim. Şimdi ise ayakları yere daha sağlam bir ilişkimiz var. Heyecanlar azalıyor ama sevgi daha köklü bir hale geliyor.
- Bazen ‘Burak’tan önce hayatımda başka bir şey var mıydı?’ diye düşünüyorum. Sanki onunla doğmuşum.

"SERT OLAN TARAF BENİM"
- Naif ve duygusal görünürüm ama aslında sert olan taraf benim. Burak ile en çok duygularımız konusunda çatışırız.
- İkinci çocuğu düşünmüyoruz, evde son sözü Aden söyler.
- Kırıldıysam tolere etmek, sineye çekmek, görmezden gelmek gibi şeylerim yoktur.

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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