Cansen Yeni Kut: Sanki Burak'la doğmuşum

Cansen Yeni Kut'un açıklamaları şöyle:

- Evliliğimizin 10’uncu yılındayız, her şey çok iyi gidiyor.

- Beş yıl önce ‘Liseli aşıklar gibiyiz’ demiştim. Şimdi ise ayakları yere daha sağlam bir ilişkimiz var. Heyecanlar azalıyor ama sevgi daha köklü bir hale geliyor.

- Bazen ‘Burak’tan önce hayatımda başka bir şey var mıydı?’ diye düşünüyorum. Sanki onunla doğmuşum.

"SERT OLAN TARAF BENİM"

- Naif ve duygusal görünürüm ama aslında sert olan taraf benim. Burak ile en çok duygularımız konusunda çatışırız.

- İkinci çocuğu düşünmüyoruz, evde son sözü Aden söyler.

- Kırıldıysam tolere etmek, sineye çekmek, görmezden gelmek gibi şeylerim yoktur.