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HaberlerCadde‘Ceviz Ağacı’nın gölgesinde buluştular
27.10.2019 - 07:50 |

‘Ceviz Ağacı’nın gölgesinde buluştular

Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları’nın başrolde oynadığı Faysal Soysal’ın Altın Portakal için yarışan ‘Ceviz Ağacı’ bugün mı Antalya’daki galayla seyirciyle buluşacak.

‘Ceviz Ağacı’nın gölgesinde buluştular

Yaptığı kısa film ve belgesellerin yanında 2013 yılında Mostar’ı Hasankeyf’e şiirsel bir aşk üzerinden bağlayan ve festivallerden birçok ödülle dönen ‘Üç Yol’un yönetmeni Faysal Soysal, beş yıldır üzerinde çalıştığı ‘Ceviz Ağacı’ ile Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak.

Kırmızı halıda şıklık yarışı56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.
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