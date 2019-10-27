‘Ceviz Ağacı’nın gölgesinde buluştular

Yaptığı kısa film ve belgesellerin yanında 2013 yılında Mostar’ı Hasankeyf’e şiirsel bir aşk üzerinden bağlayan ve festivallerden birçok ödülle dönen ‘Üç Yol’un yönetmeni Faysal Soysal, beş yıldır üzerinde çalıştığı ‘Ceviz Ağacı’ ile Altın Portakal Film Festivali’nde yarışacak.