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26.08.2019 - 11:28

Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Beraber yaşlanalım

Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak'ın doğum günü kutladı.

Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a: Beraber yaşlanalım

2015 yılında dünyaevine giren Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin aşkı doludizgin devam ediyor.

Evliliklerinde dört yılı geride bırakan çift, 2017 yılında da oğulları Okan Ali’yi kucağına almıştı. Düvenci, bugün 42. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı romantik kareye şu notu düştü:
"Sen... Hep sen... İyi ki sen... Hep sen... İyi ki doğdun sevgilim... Beraber yaşlanalım..."

Ceyda Düvenciden Bülent Şakraka: Beraber yaşlanalım

26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni26 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
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