Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakımda

Ceylan, "Yeğenim Nazlıcan Arkan hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin" ifadelerini kullandı.

Nazlıcan Arkan, 2017 yılında Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Nur Yerlitaş'ın jürisi olduğu 'İşte Benim Stilim' yarışmasına katılmıştı.