CHRIS CALVET DOKUNUŞLU YEMEK

Bu haliyle bile muazzam bir etkinlik değil mi? Peki Türkiye’ye ilk kez gelen Calvet’nin ‘signe’ kaligrafisini yemekle eş zamanlı çalışıp, finalde bir modeli enstelasyona katması! New York’ta Londra’da dahi zor rastlanacak kurguda bir başarıyı Bodrum’da görmek, harika bir his...

The Bodrum Edition’ın belki de kısa sürede rafine sosyalliğin merkezlerinden biri olmasının sırrı da bu. Ian Schrager gibi bir efsanenin tasarladığı, Micheal Bonadies gibi bir duayenden aldığı danışmanlık, tesisin genel müdürü Lübnan asıllı Marc Mater tarafından global kodlar ve yerel değerlerle başarıyla uygulanıyor.

Mater bildiğimiz klasik otel müdürlerinden farklı. Henüz 30’ların ortasında, misafirlerin her an görebileceği yerlerde, masalarında herkese konuk olduğunu hissettirecek yakınlıkta. Lübnanlı kodları, geçmişteki Bali tecrübesi hizmet anlayışında onu kusursuzlaştırmış. İki yıl önce tüm dünyada zirve yapan Peru mutfağı sadece bizim değil; tüm Akdeniz için hâlâ merak edilesi. Brava bunun en başarılı temsilcilerinden... Sadece Diego Munoz’un nikkei ceviche’si için bile gidilebilir. Bu arada Marc Mater’in St. Regis Bali’de birlikte çalıştığı Agung Gede 12 Ağustos’ta Diego Munoz’la mutfağa girecek.

Morena’nın farkı



Herkes Brava’yı konuşuyor ama bu yılın gizli kalmış yıldızı kesinlikle Morena... Mikonos’ta övülen o tüm markalardan çok daha iyi yemek çıkıyor buradan. Servis desen; Emre Ergani tedrisatından geçmiş bir ekibin sizinle bire bir ilgileniyor. Peru dokunuşları fazlasıyla mevcut mekanın menüsünde. Ahtapot tradito, buharda pişmiş, aoli sosla servis edilen karides, kömür ateşinde kabuğunda servis edilen deniz tarağı bence menünün en iyileri. Pazar günleri Valencia usülü erişteyle yapılan fideua, paella severler için harika bir sosyallik oluyor.

Bundole’ın kahvaltısı

Markanın ikinci başkanı Ben Bundole ve Micheal Bonadies, oteli açmadan önce yerel araştırmalar yaparken, Türk kahvaltısından çok etkilenmiş. Kahvaltı kurgusunu özel çalışıp öğleden sonraya kadar devam edecek hale getirmiş.

Beyaz kumlu sahilde en tercih edilen lezzet otelin özel hazırladığı dondurmalar. İlkin Karataş’ın özel tavsiyesi espressolusuna bayıldım. Üzerinde yazan numara ‘5’, tarifi mükemmeleştirmek için denenen sayıyı simgeliyor. Mesela vanilyada ‘86’ yazıyor.

Ergani’nin güveni

Bu iki operasyonun başarısında Emre Ergani’nin büyük payı var. Sektörün duayenlerinden Ergani, gölgede kalmayı yeğlese de, oradaki varlığı özellikle yerli müşteri için büyük güven.

Morena’daki kurgunun uygulamasında da Türk ‘beach’ sosyalliğini lahmacundan, pideden kurtarmış adeta! Brava’nın bar tarafındaki dev aynalı & The Bar da tam Ergani kurgusu olmuş.