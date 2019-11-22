22.11.2019 - 08:22 |
Çıplak ayaklı Mel!
Mel Gibson, önceki gün Malibu’da objektiflere takıldı.
63 yaşındaki oyuncunun, çıplak ayakla gezmesi dikkat çekti. Şu sıralar Frank Grillo ile başrolünü paylaşacağı aksiyon-gerilim filmi ‘Leo From Toledo’ için hazırlıklarını sürdüren Gibson’ın, rahat tavırları gözden kaçmadı.
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