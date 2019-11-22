MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriÇıplak ayaklı Mel!
22.11.2019 - 08:22 |

Çıplak ayaklı Mel!

Mel Gibson, önceki gün Malibu’da objektiflere takıldı.

Çıplak ayaklı Mel!

63 yaşındaki oyuncunun, çıplak ayakla gezmesi dikkat çekti. Şu sıralar Frank Grillo ile başrolünü paylaşacağı aksiyon-gerilim filmi ‘Leo From Toledo’ için hazırlıklarını sürdüren Gibson’ın, rahat tavırları gözden kaçmadı.

HTC Vive Cosmos denedik!HTC'nin yeni sanal gerçeklik gözlüğü Vive Cosmos'u denedik. Bir önceki nesle göre çok daha başarılı olan yeni sanal gerçeklik gözlüğü HTC Vive Cosmos, artık daha kompakt ve neredeyse iki kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede oyunların içindeyken dış dünyadan kendinizi tamamen soyutlayabiliyorsunuz.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘İsmail istemede gergindi’

‘İsmail istemede gergindi’

Anne-kız hasret giderdi

Anne-kız hasret giderdi

Deli’ ve ‘Emanet’ yolda

Deli’ ve ‘Emanet’ yolda

‘Arka Sokaklar’a girdiler

‘Arka Sokaklar’a girdiler

Sıradaki Haber