Çocuklar için...

UNICEF İyi Niyet Elçisi Kıvanç Tatlıtuğ, Birleşmiş Milletler (United Nations-UN) Global Compact’e destek verdi. Oyuncu, “Çocuklarımıza gelecekte yaşanır bir dünya bırakmak için sorumluluklarımı biliyorum ve bu yüzden kampanyada yer aldım” diye konuştu.

“Evrene ve ekosisteme kesinlikle daha çok önem vermeliyiz” diyen Tatlıtuğ, “Bu noktada dünya üzerindeki her bireye ve kuruma büyük görevler düşüyor. Birçok kişi gibi ben de elimden geleni yapıyorum. Ancak sadece bireysel çabaların yeterli olmadığını düşünüyorum” dedi.