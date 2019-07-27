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HaberlerCadde'Çocuklar sana emanet Ferzan'
27.07.2019 - 13:30

'Çocuklar sana emanet Ferzan'

Yönetmen Ferzan Özpetek, yeni filmi 'Şans Tanrıçası'nın çekimlerini tamamladı.

'Çocuklar sana emanet Ferzan'

Çekimleri Roma ve Sicilya’da gerçekleştirilen, 28 Kasım’da İtalya’da, ardından tüm dünyada vizyona girecek olan 'Şans Tanrıçası' filmine Vanity Fair dergisi de geniş yer ayırdı.

Özpetek, dergiye verdiği röportajda, başrollerini Stefano Accorsi ile Edoardo Leo’nun üstlendiği, Serra Yılmaz’ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı film hakkında şunları aktardı:
“Film fikri geçen yıl kaybettiğim abim Asaf Özpetek’in hastalığı sırasında aklıma geldi. Asaf’ın eşi bir gün beni aradı ve ‘Asaf iyi değil, ben de iyi değilim. Bana bir şey olursa çocuklarım sana ve Simone’ye emanet’ dedi. İkizler 13 yaşındalar ve şimdiden benden çok daha akıllılar. Ben ‘tabii ki bize emanet’ diye cevap verdim ama kendinden emin iki çocuğa ebeveynlik yapma fikri beni korkuttu. Bu korkuyla da senaryo ortaya çıktı.”

Manavgat'ta Aleyna Tilki rüzgarıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bu sene 23'üncüsü düzenlenen Barış Suyu Festivali'nde konser veren Aleyna Tilki, Eskiden 1 tane şarkım vardı. O şarkıyla konser veriyordum. Şimdi biraz arttı dedi.
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