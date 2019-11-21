'Çocukların dili, dini yoktur'

UNICEF İyi Niyet Elçisi Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyadan 20 Kasım Dünya Çocuk Günü için çağrıda bulundu. Çocuk haklarına dair sözleşmenin 30 yıl önce imzalandığını anlatan oyuncu, “Bugün maalesef pek çok çocuk, temel haklarına ulaşamıyor. Onların, dini, dili, ırkı ve mezhebi yoktur. Çocuk çocuktur. unicef.org.tr’ye bir tık’la imzanızı atın” dedi.

Elçin Sangu da Dünya Çocuk Günü’nde takipçilerine seslendi. Oyuncu, “Her çocuk için her hakkı istiyorum” şeklinde konuştu. Kenan Doğulu ise, “Her çocuk beslenme, barınma, koruma, eğitim, sağlıklı yaşam, eşitlik ve mutluluk hakkına sahiptir. Harekete geçmek elimizde, onlara desteğimizi UNICEF’le

gösterelim” notunu yazdı.