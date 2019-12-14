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14.12.2019 - 16:31 |

'Çocukların sınav haftası, yoğun çalışıyoruz'

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün akşam saatlerinde İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.

'Çocukların sınav haftası, yoğun çalışıyoruz'

Yalnız başına geldiği AVM'de gazetecilerin fotoğraf isteklerini kırmayan Gülben Ergen, kendisini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

"Çocukların bu hafta sınav haftası, çok yoğun çalışıyoruz" diyen şarkıcı, "Zor fırsat buldum alışverişe kaçtım" dedi.

Ergen, muhabirlerin yeni yıllarını tebrik ettikten sonra keyifle alışveriş turuna devam etti.

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