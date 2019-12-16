Işın Karaca, Etiler Dalmaz Center’da sahne aldı. Üç yıl evli kaldığı Tuğrul Odabaş’tan geçtiğimiz ay boşanan şarkıcı, “Çok iyiyim. ‘Ayrılığın tek iyi yanı kilo vermek’ derler. Moralim bozulunca buzdolabının başına kamp kurup, sürekli yemek yiyen biriyim. Ancak şükürler olsun, iki aydır hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz üzere maşallahım var” dedi.