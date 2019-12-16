16.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Çok iyiyim
Işın Karaca, Etiler Dalmaz Center’da sahne aldı.
Işın Karaca, Etiler Dalmaz Center’da sahne aldı. Üç yıl evli kaldığı Tuğrul Odabaş’tan geçtiğimiz ay boşanan şarkıcı, “Çok iyiyim. ‘Ayrılığın tek iyi yanı kilo vermek’ derler. Moralim bozulunca buzdolabının başına kamp kurup, sürekli yemek yiyen biriyim. Ancak şükürler olsun, iki aydır hiçbir şeyim yok. Gördüğünüz üzere maşallahım var” dedi.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.