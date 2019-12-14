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14.12.2019 - 09:21 | | EMRAH AKÇAAY

Coşkun Sabah ile Ceyda Okay evleniyor mu?

Şarkıcı Coşkun Sabah, Pervin Ersoy’un kurucusu olduğu Projehane'nin, maddi imkansızlık içinde olan minik öğrencilerin anaokulu eğitimini alabilmesi için düzenlediği organizasyona katıldı.

Coşkun Sabah ile Ceyda Okay evleniyor mu?

Coşkun Sabah, iki kez evlenip boşandığı eşi Ceyda Okay'la 2020 yılında tekrar evleneceği iddialarına, "Eşimle görüşüyorum, her akşam birlikteyiz. Çok yakın oturuyoruz zaten. Eskisinden çok çok daha iyiyiz, haftanın 7 günü görüşüyoruz. Yarın akşam da onda yemekteyim. Evliliği Ceyda'ya sorun, ben bilemiyorum. Şu an evlilik konuşmuyoruz. İyi bir dost ve arkadaşız. Sanki eskisinden daha fazla birbirimize bağlandık. Onu çok seviyorum. Belki evlilik olmadan da birlikte yaşayabiliriz. Zaman ne gösterir bilemeyiz" cevabını verdi. 

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