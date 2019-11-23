23.11.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER
Cumhuriyet ‘Dağ’ı
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Afili Aşk’ın Kerem’i Çağlar Ertuğrul, partneri Burcu Özberk’le uyum içinde çalıştıklarını söyledi.
Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Afili Aşk’ın Kerem’i Çağlar Ertuğrul, partneri Burcu Özberk’le uyum içinde çalıştıklarını söyledi. Ufuk Bayraktar’la başrolünü oynadığı ‘Dağ’ filminin üçüncüsünü 2023 yılında çekeceklerini belirten oyuncu, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılına denk getireceğiz. Vizyona da inşallah 29 Ekim’de girmeyi planlıyoruz” dedi.