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28.11.2019 - 15:19 |

Cüneyt Arkın ve ailesinden 40 yıl sonra aynı poz

Yeşilçam efsanelerinden Cüneyt Arkın, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Arkın, Instagram hesabından 40 yıl önce çekilmiş aile fotoğrafıyla, yakın zamanda çekilen benzer bir kareyi yan yana koyarak paylaştı.

Cüneyt Arkın ve ailesinden 40 yıl sonra aynı poz

Geçtiğimiz haftalarda "Eşimden başka kimseye elimi sürmedim" diyerek eşiyle çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Cüneyt Arkın, yeni bir paylaşım yaptı.

Usta oyuncu, eşi Betül Arkın oğulları Murat Arkın ve Kaan Cüreklibatır'ın birlikte olduğu fotoğrafın yanına yakın zamanda yine ailece çekindikleri bir fotoğrafı ekleyerek, "40 yıl önce 40 yıl sonra" notuyla paylaştı.

Arkın'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Cüneyt Arkın ve ailesinden 40 yıl sonra aynı poz

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