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16.11.2019 - 11:36 |

Cüneyt Arkın: Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim

Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın (82), 51 yıllık eşi Betül Arkın'a olan aşkını sosyal medyada dile getirdi.

Cüneyt Arkın: Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim

Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın ile gençlik dönemlerine ait iki fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

51 yıllık eşine olan aşkını sosyal medyada anlatan usta sanatçı, "Betül'e 'bebek' derim. Keyfim çok yerindeyse 'papatyam!' Beyaz papatyaları çok sever. Betül'ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim" mesajını yazdı.

Instagram'da 210 bin takipçisi olan Arkın'ın aşk dolu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Cüneyt Arkın: Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim

16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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