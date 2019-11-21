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21.11.2019 - 10:38 |

Defne Samyeli'den kızı Deren'e doğum günü mesajı

Sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren, 23 yaşında bastı.

Defne Samyeli'den kızı Deren'e doğum günü mesajı

Defne Samyeli, kızı deren Talu'nun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Kızı ile fotoğrafını paylaşan Defne Samyeli, "Benim canım kızım, iyi ki doğmuşsun. Yıllar ne çabuk geçmiş, inanamıyorum. Bebeğim, eğlencede ve dertlerde en yakın arkadaşım, birtanem. Çok şahane yılların olsun, ve hep birlikte olalım" notunu düştü.

Defne Samyeliden kızı Derene doğum günü mesajı

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