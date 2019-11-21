Defne Samyeli'den kızı Deren'e doğum günü mesajı

Defne Samyeli, kızı deren Talu'nun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Kızı ile fotoğrafını paylaşan Defne Samyeli, "Benim canım kızım, iyi ki doğmuşsun. Yıllar ne çabuk geçmiş, inanamıyorum. Bebeğim, eğlencede ve dertlerde en yakın arkadaşım, birtanem. Çok şahane yılların olsun, ve hep birlikte olalım" notunu düştü.