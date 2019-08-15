Değişmeyen tek şey onların gençliği

Ajda Pekkan bayramın ikinci günü Kıbrıs'taki Merit Royal Hotel’de sahneye çıktı. Şıklığı, havası ve genç görünümüyle seyirciden tam puan aldı.

73 yaşındaki süperstarın 2.5 ay önce özel bir üniversite hastanesinde yüzünü gerdirdiği iddia ediliyor.

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan (70) ise tatilde çekilen bir fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Semiramis Hanım'ın gençlik konusunda ablası Ajda Pekkan'dan geri kalır bir yanı olmadığı bu fotoğrafla bir kez daha kanıtlandı.

Abla-kardeş eski yıllara oranla daha genç ve dinç duruyor. Müge DAĞISTANLI/POSTA







