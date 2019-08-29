29.08.2019 - 16:11
Deha'nın ikizleri klip yıldızı oldu
Pop müziğin sevilen ismi Deha Bilimlier, 'Adı Aşk' albümünden 'Papatya' şarkısı için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti.
'Papatya' şarkısının klibinde ikiz kızları (Ala-Ela) ve oğlu Demir, Deha Bilimlier'e eşlik etti. Ailece samimi ve doğal bir çekim yaptıklarını dile getiren şarkıcı, "Bizim için unutamayacığımız bir deneyim, ömür boyu çocuklarımla yaşayacak bir hatıra oldu” dedi.
Sözü ve müziği Zeki Güner’e, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait 'Papatya' şarkısının video klip yönetmenliğini Ramazan Arslankaya üstlendi.
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