Deha'nın ikizleri klip yıldızı oldu

'Papatya' şarkısının klibinde ikiz kızları (Ala-Ela) ve oğlu Demir, Deha Bilimlier'e eşlik etti. Ailece samimi ve doğal bir çekim yaptıklarını dile getiren şarkıcı, "Bizim için unutamayacığımız bir deneyim, ömür boyu çocuklarımla yaşayacak bir hatıra oldu” dedi.

Sözü ve müziği Zeki Güner’e, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait 'Papatya' şarkısının video klip yönetmenliğini Ramazan Arslankaya üstlendi.