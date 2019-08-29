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HaberlerCaddeDeha'nın ikizleri klip yıldızı oldu
29.08.2019 - 16:11

Deha'nın ikizleri klip yıldızı oldu

Pop müziğin sevilen ismi Deha Bilimlier, 'Adı Aşk' albümünden 'Papatya' şarkısı için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti.

Deha'nın ikizleri klip yıldızı oldu

'Papatya' şarkısının klibinde ikiz kızları (Ala-Ela) ve oğlu Demir, Deha Bilimlier'e eşlik etti. Ailece samimi ve doğal bir çekim yaptıklarını dile getiren şarkıcı, "Bizim için unutamayacığımız bir deneyim, ömür boyu çocuklarımla yaşayacak bir hatıra oldu” dedi.

Sözü ve müziği Zeki Güner’e, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait 'Papatya' şarkısının video klip yönetmenliğini Ramazan Arslankaya üstlendi.

Nükhet Duru’dan ‘Film Gibi’ konserNükhet Duru, Poll Production organizasyonu ve Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu. Ekim ayında yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan sanatçı, unutulmaz şarkılarının efsanevi yorumlamalarıyla senfonik bir müzik şöleni sundu.
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