Demet Akalın: Genç şarkıcılar, bu ülkede yaşamıyor herhalde

Gerek paylaşımları gerek girdiği polemiklerle gündemden düşmeyen Demet Akalın, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri. 6,5 milyonluk hesabından yaptığı paylaşımlarda gündeme yönelik sorunları da dile getiren Akalın, son paylaşımında genç şarkıcılara tepki gösterdi.

Son zamanlarda iyice artan kadın cinayetleri konusunda sessiz kalmayan şarkıcı, son olarak 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için paylaşım yapmıştı.

Akalın, bu konuda duyarsız kalan genç şarkıcılara seslendi. Onların da bu cinayetlere sert tepki göstermelerini isteyen şarkıcı isyanını şu sözlerle dile getirdi: