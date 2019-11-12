Demet Akalın ile Burcu Esmersoy arasında takip krizi

Posta'nın haberine göre; Bu durumu fark eden Demet Akalın ise Esmersoy'a “Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım. Haberciler arıyor” mesajını yazdı.

Burcu Esmersoy da Demet Akalın’a “Hesap düzeninde bir şey deniyoruz” yanıtını verdi.

Ancak Demet Akalın bu cevaptan tatmin olmadı ve “Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni” diyerek Burcu Esmersoy’u takipten çıktı.

DEMET AKALIN'DAN VİDEOLU YANIT

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan popçu, herkesin şöhretini kullanmak istediğini söylerken, insanların haber olmak için kendisine saldırdıklarını söyledi.