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12.11.2019 - 09:47 |

Demet Akalın ile Burcu Esmersoy arasında takip krizi

Önceki gün “Bazı kişileri ayıp olmasın diye takip ediyorum. Ama onları sessize alıyorum" diyen Burcu Esmersoy, açıklamanın ardından Demet Akalın'ı takipten çıkarttı.

Demet Akalın ile Burcu Esmersoy arasında takip krizi

Posta'nın haberine göre; Bu durumu fark eden Demet Akalın ise Esmersoy'a “Takipten çıkmışsın, ben de çıkayım bacım. Haberciler arıyor” mesajını yazdı.

Burcu Esmersoy da Demet Akalın’a “Hesap düzeninde bir şey deniyoruz” yanıtını verdi.

Ancak Demet Akalın bu cevaptan tatmin olmadı ve “Aman bir daha takip etme de saçma sapan deneylere alet etme beni” diyerek Burcu Esmersoy’u takipten çıktı.

Demet Akalın ile Burcu Esmersoy arasında takip krizi

 DEMET AKALIN'DAN VİDEOLU YANIT

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından videolu açıklama yapan popçu, herkesin şöhretini kullanmak istediğini söylerken, insanların haber olmak için kendisine saldırdıklarını söyledi.

Demet Akalın ile Burcu Esmersoy arasında takip krizi

12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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