Demet Akalın: Okan’la tekrar evlilik olmaz!

Demet Akalın, TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programına konuştu. Geçtiğimiz sene boşandığı eşi Okan Kurt ile şimdilerde sevgili olan Akalın, her şeyin bu şekilde daha güzel olduğunu belirterek, "Okan’la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi. Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Hayatta barışmazdım zaten, bir iki gezdim kafam rahattı" şeklinde konuştu.

Başarılı popçu, "Ben çocuk istiyorum. Hira önceden yanaşmıyordu. Daha bir 10 senesi var. Okan’a kalsa 5-10 tane olacak. Kocam için değil de Hira’ya bir kardeş yapabilirim” dedi.

Akalın, “Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum. 8-9 aydır tek başına yatıyorum yani. Okan boşanma sonrası 'Senin yere düşen yüzünü kaldıracağım' dedi. Okan’ın benim ailemle arası pek parlak değil. Küçükken bana bakan teyzem hastanede yatıyordu, Okan bir telefonla özel hastaneye aldırdı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Okan Kurt’un şirketinin iflas etmesinin ardından Demet Akalın’la taşındıkları yeni evlerine haciz gelmişti. Ünlü çift, 6.5 yıllık evliliklerini bitirme kararı almıştı. İkili, kısa bir süre ayrı kaldıktan sonra barışmıştı.