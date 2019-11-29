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29.11.2019 - 16:26 | | DHA

Demet Akalın'dan down sendromlu hayranına Murat Boz sürprizi

Şarkıcı Demet Akalın, otizme destek amacıyla geldiği Bursa’da down sendromlu kadını, hayranı olduğu şarkıcı Murat Boz ile telefonla görüştürerek, gönlünü aldı.

Demet Akalın'dan down sendromlu hayranına Murat Boz sürprizi

Bursa’da bir alışveriş merkezindeki Otizme Destek EsFest Etkinliği’nde sevenleriyle buluşan Demet Akalın, otizmli çocuklar ve ailelerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ünlü şarkıcı, yakından ilgilendiği down sendromlu kadın hayranının, meslektaşı Murat Bozu çok sevdiğini söylemesi üzerine cep telefonundan Murat Boz’u aradı. Down sendromlu kadını, Boz ile telefonda görüştüren Akalın, etkinlik boyunca diğer down sendromlu çocuklarla yakından ilgilendi.

    29 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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    Cadde Yazarları

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