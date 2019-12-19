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19.12.2019 - 15:18 | | İSTANBUL (AA)

Demet Akalın'ın dava ettiği icra memuru beraat etti

Şarkıcı Demet Akalın'ın 'borcu olmadığı halde evine gelerek haciz işlemi yapıldığı ve eşyalarına zarar verildiği' iddiasıyla hakkında şikayetçi olduğu icra memuru, yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Demet Akalın'ın dava ettiği icra memuru beraat etti

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Y.N. ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasını yapan Y.N. "Benim araştırmakla yükümlüğü olduğum husus evin kime ait olup olmadığı konusuyla ilgili değildir. Sadece haczi istenen malın haczi kabil olup olmadığı ile ilgilidir. Görevimin gereğini yerine getiriyorum. Kaldı ki benim aldığım tüm kararlar hem şikayet hem de itiraz yoluyla denetime tabidir. Kasten bir şey yapmış değilim. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Akalın'ın avukatı Ayten Yılmaz, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini savunarak cezalandırılmasını istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Y.N'nin 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından cezalandırılmasına yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Demet Akalın'ın eski eşinin borçlusu olmadığı halde kendi konutuna gelerek haciz işlemi yapıldığı, haciz sırasında resmi tutanağa gerçeği yansıtmayan beyanların yazılarak görevi kötüye kullanma suçunun işlendiği iddiasıyla şikayetçi olduğu anlatılmıştı. İddianamede, Y.N'nin 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Cadde Yazarları

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