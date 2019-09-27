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27.09.2019 - 10:54 |

'Demet ile gelmiş geçmiş en uyumlu çiftiz'

Can Yaman, önceki akşam çıktığı gece turunda görüntülendi. Başrollerini Demet Özdemir ile paylaştığı dizisi final yapan yakışıklı oyuncu, iddialı bir açıklama yaptı.

'Demet ile gelmiş geçmiş en uyumlu çiftiz'

Can Yaman, "Demet ile ben gelmiş geçmiş en uyumlu çiftlerden biriyiz. Kimya olarak, enerji olarak. Başka karakterkler adı altında, bambaşka bir styling ile farklı bir iş yapılsa yine çok beğenileceğini, merak uyandıracağına inanıyorum" dedi.

Yakışıklı oyuncu, "Neden aksiyon dizilerinde yoksunuz?" sorusuna, "Mafya dizileri, aksiyon dizileri bizim izleyicimize hitap eden işler. Yurt dışında bunun karşılığı yok. Aşk ve romantik komedi dizilerinin karşılığı var. O yüzden tercihim bu yönde" yanıtını verdi.

27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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